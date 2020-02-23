Экс-директор «Хоффенхайма»: «У Фирмину показатели были хуже, чем у моей бабушки»

Бывший спортивный директор «Хоффенхайма» Эрнст Таннер признался, что никогда не сомневался в способностях бразильского нападающего «Ливерпуля» Роберту Фирмину. Именно Таннер привез Фирмину в Европу в 19 лет.

— Нужно было видеть те данные, которые мы получили, впервые с Фирмину поработав, — цитирует Bleacher Report Таннера. — В Германии обычно сдают тесты на выносливость, анализы. И у него были худшие показатели, которые я когда-либо видел в профессиональном футболе. Я бы мог даже сказать, что он был хуже, чем моя бабушка. Вы не можете себе представить. Его показатели были настолько плохи, что нельзя было поверить, будто он играл когда-нибудь в профессиональный футбол. Однако я был почти уверен, что он станет лучшим игроком бундеслиги. Мы в своих отчетах ставим оценки просматриваемым игрокам. 10 баллов — это международный уровень. И я ему поставил восемь или девять — очень высокий балл. Я был уверен в его способностях и его работоспособности. Я видел, как Фирмину в Бразилии выслушивал критику. Очень спокойно. Он хотел учиться и улучшать игру, поэтому покорно слушал тренера.