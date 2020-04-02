Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоуи стал первым тренером в чемпионате Англии, который добровольно согласился на снижение заработной платой в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает The Guardian, специалист зарабатывает 3 миллиона фунтов стерлингов в год.

Примеру Хоуи последовали его помощник Джейсон Тиндалл, технический директор Ричард Хьюз и генеральный директор Нил Блейк.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 926 тысяч человек. Умерших — 46 413, выздоровевших — 193 031. По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

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