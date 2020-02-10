Джошуа Кинг хотел перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Борнмута» Джошуа Кинг признался, что он был растроен несостоявшимся переходом в «Манчестер Юнайтед» в январе. Под занавес зимнего трансферного окна «МЮ» предложил 20 миллионов фунтов за 28-летнего норвежца, но получил отказ от клуба.

— У меня нет точного ответа, насколько близок был мой переход, — цитирует Кинга The Telegraph со ссылкой на TV2. — У меня была некоторая надежда, что сделка состоится. Этот переход имел смысл для меня, потому что я приехал в Англию 16-летним юношей, чтобы реализовать свою мечту, и я хотел сделать это в «Манчестер Юнайтед».

Я не знаю, почему переход не состоялся. Я игрок «Борнмута», и мне очень нравится здесь. Однако я не буду лгать, переход в «Юнайтед» был бы для меня исполнением мечты.

Кинг прошел академию «Манчестера», но не смог закрепиться в основной команде. За «Борнмут» он выступает с 2015 года.