Джордан Пикфорд — о жеребьевке Кубка Англии: «Никогда не бывает приятно играть с «Ливерпулем»
08:55
Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд подвел итог жеребьевки 3-го раунда Кубка Англии, где они встретятся с «Ливерпулем».
— Самая большая проблема для меня — это то, что мы сыграем против «Ливерпуля», что никогда не бывает приятно, — цитирует Пикфорда Sky Sports. — Мы знаем, насколько это сложная игра. Но играть с «Ливерпулем» на «Энфилде», чтобы получить результат, будет много значить для фанатов.
Для нас это тоже очень много значит, но было бы здорово сделать фанатов счастливыми и гордыми за клуб.
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