Джонстон поддержал Билича после ничьей с «Манчестер Сити»

Голкипер «Вемт Бромвича» Сэм Джонстон после ничьей с «Манчестер Сити» в 13-м туре чемпионата Англии (1:1) отметил, что команда отважно сыграла. Также он добавил, что игроки понимают сложность поставленных задач на сезон.

— Парни окопались, мы сражались 95 минут, — цитирует BBC Джонстона. — У «Сити» было много владения мячом, но мы ждали этого. Я сделал несколько сэйвов, когда было необходимо. Можем быть довольны таким результатом. Это была большая игра. Мы уважаем нашего тренера. Знали, что сохранить прописку будет сложно и не прячемся от этого.