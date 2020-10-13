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«Закулисные игры». Глава британского правительства Борис Джонсон против проекта «Ливерпуля» и «МЮ»

13 октября 2020, 09:48
Борис Джонсон. Фото Reuters
Борис Джонсон. Фото Reuters
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Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона прокомментировал инициативы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» по реформированию английского футбола. Владельцы грандов разрабатывают проект сокращения состава участников АПЛ с 20 до 18 команд, а также хотят изменить систему распределения финансовых доходов между клубами.

«Другие клубы АПЛ и Англии не особо поддерживают предложение двух грандов. Это закулисная игра, которая подрывает доверие к руководству лиги. Уже сейчас АПЛ и Футбольная лига Англии заверили: они не дадут ни одному клубу умереть на фоне пандемии коронавируса. Мы хотим, чтобы здравый смысл победил, и поддержка была всей футбольной английской семьи, а не только защищала интересы грандов», — цитирует представителя Джонсона The Independent.

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