Джон Терри летом снова сыграет на "Стэмфорд Бридж"

Бывший капитан "Челси" Джон Терри летом снова сыграет на стадионе клуба "Стэмфорд Бридж", сообщает официальный сайт клуба. 38-летний тренер "Астон Виллы" выйдет на поле в составе сборной Англии в благотворительном матче Unicef против сборной Soccer Aid World XI.

- Возвращение на "Стэмфорд Бридж" будет знаковым для меня лично. У меня много приятных воспоминаний с этим полем. Soccer Aid от Unicef приедет сюда с такой же целью - создать особенные моменты. За это мы и любим футбол, - сказал Терри.

Терри - воспитанник "Челси" и провел в составе лондонцев почти всю профессиональную карьеру - с 1998 по 2017 год.