Полузащитник Джон Макгинн продлил контракт с "Астон Виллой". 24-летний шотландец заключил контракт на пять лет, сообщает официальный сайт бирмингемцев.

Макгинн перешел в "Астон Виллу" прошлым летом из "Хайберниана". В 40 матчах чемпионшипа он забил 6 голов и сделал 10 передач. Также на счету хавбека 15 матчей за сборную Шотландии.