Полузащитник Джон Макгинн продлил контракт с "Астон Виллой". 24-летний шотландец заключил контракт на пять лет, сообщает официальный сайт бирмингемцев.
Макгинн перешел в "Астон Виллу" прошлым летом из "Хайберниана". В 40 матчах чемпионшипа он забил 6 голов и сделал 10 передач. Также на счету хавбека 15 матчей за сборную Шотландии.
We are delighted to announce that John McGinn has signed a new five-year contract with the Club. ✍️— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 8, 2019
Details 👉 https://t.co/gkLqa6UnU0 #AVFC pic.twitter.com/Ae8KObbR4c
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