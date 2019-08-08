12:48 8 августа | Футбол — Англия

Джон Макгинн продлил контракт с "Астон Виллой"

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Полузащитник Джон Макгинн продлил контракт с "Астон Виллой". 24-летний шотландец заключил контракт на пять лет, сообщает официальный сайт бирмингемцев.

Макгинн перешел в "Астон Виллу" прошлым летом из "Хайберниана". В 40 матчах чемпионшипа он забил 6 голов и сделал 10 передач. Также на счету хавбека 15 матчей за сборную Шотландии.

 

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