Джо Коул купил 50 3D-принтеров для борьбы с коронавирусом

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул и его жена Карли пожертвовали крупную сумму на борьбу с коронавирусом. Как сообщает Sporf, семья организовала благотворительный фонд, в который перевела 300 тысяч фунтов. Кроме того, Коул приобрел 50 3D-принтеров для печати защитных медицинских козырьков для персонала Национальной службы здравоохранения, отправил необходимые продукты персоналу клиник и оплатил необходимую для них терапию.

Джо Коул в качестве футболиста провел большую часть карьеры в «Вест Хэме» и «Челси», а завершил карьеру в США в 2018 году.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 236 832 человек. Умерших — 67 253, выздоровевших — 255 619. По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.