Джо Гомес: "Недооценки соперника не было"

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес после победы над "Норвичем" в 1-м туре чемпионата Англии (4:1) отметил, что недооценки соперника не было. Также он добавил, что каждому игроку команды придется бороться за свое место в стартовом составе.

– Мы вообще не недооценивали соперника, – цитирует BBC Гомеса. – Знали, что "Норвич" приехал играть в футбол, тренер предупредил нас об этом. Было неприятно пропустить, но мы должны учиться на ошибке и прогрессировать.

Стартовый состав? Ничего не говорили о том, кто будет играть в старте. Каждую неделю мы должны бороться за свое место, ни одному из нас не гарантировано попадание в число 11.