Джейми Каррагер: «Салах недооценен фанатами «Ливерпуля»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об отношении фанатов «красных» к нападающему Мохамеду Салаху.

— Думаю, Мо Салаха считают игроком мирового уровня, но среди фанатов «Ливерпуля» он немного недооценен, — приводит слова Каррагера Sky Sports. — Конечно, с первого его сезона произошел небольшой спад, но он никогда и не ставил целью забивать по 47 голов в сезон. Если бы фанатам предложили большие деньги за Александра-Арнольда, ван Дейка, Мане, Фирмино, они бы сразу сказали «нет».

Они ни за что не продали Аллисона или ван Дейка, но если бы вы предложили им 130 миллионов фунтов за Салаха, они бы призадумались. «Ливерпулю» нужен нападающий на замену, потому что Салах, возможно, поедет на Олимпиаду, а затем на Кубок африканских наций, так же, как и Мане, и для уровня игры чемпионата Европы недостаточно привезти с собой Дивока Ориги. Поэтому они ни в коем случае не должны даже думать о продаже такого игрока.

В текущем сезоне 27-летний Салах провел за мерсисайдцев 35 матчей. В них он отметился 19 голами и 7 результативными передачами. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 150 миллионов евро.