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Джейми Каррагер: «Ливерпулю» могут присудить титул, но после этого будет ощущение, что в этом что-то не так»

23 марта 2020, 08:50
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о том, кто будет признан чемпионом Англии после возобновления турнира.

АПЛ приостановлена до 4 апреля из-за пандемии коронавируса.

— Меня не заботит, когда будет возобновлен сезон, — приводит слова Каррагера Sky Sports. — Я чувствую, что столько людей очень много вложили в этот сезон. Не знаю, как его можно не доиграть. Мы все знаем, что «Ливерпуль» продолжит и станет чемпионом. Им осталось выиграть 1-2 матча.

Но если сезон не доиграют, это будет как-то неправильно. Да, «Ливерпулю» могут присудить титул, как все говорят. Но после этого всегда будет ощущение, что в этом что-то не так. Когда бы ни была назначена дата возобновления, сезон нужно доиграть. А потом нужно будет что-то придумать в следующем сезоне.

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