Джесси Лингард: «Я был не в лучшей форме»
26 января 2020, 20:07
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард остался доволен победой над «Транмером» (6:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Он забил на 16-й минуте встречи.
— Я был не в лучшей форме, — цитирует ВВС Лингарда. — Всегда здорово забить гол и помочь команде. Многие игроки внесли свой вклад. Это было со всех сторон качественное выступление. Мы знали, что будет сложно, но все же справились. Ранний гол всегда помогает успокоиться.
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