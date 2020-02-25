Джеррард рассказал, что Хендерсон думал об уходе из «Ливерпуля»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что нынешний капитан «красных» Джордан Хендерсон задумывался об уходе из клуба.

— Команды уровня «Ливерпуля» не могут функционировать без такого винтика, как Джордан Хендерсон, — приводит слова Джеррарда Daily Mail. — Естественно, он станет победителем премьер-лиги. Я смотрю на него и думаю: он это заслужил. Сейчас он обладает этой уверенностью в себе.

В этом нет ни капли моей заслуги, он всего добился сам, но я помню, как разговаривал с Джорданом в Лос-Анджелесе некоторое время назад, и он не был уверен, что заиграет в клубе.

Помню, я сказал ему не сдаваться насчет «Ливерпуля». Я сказал, с ним все будет в порядке. Внутри я знал, что у него получится. Ты можешь видеть это в некоторых людях.