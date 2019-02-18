Джанфранко Дзола: "Челси" нужно играть лучше как команда, а не только за счет таланта отдельных игроков"

Помощник главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола - о стиле игры, который хочет привить команде главный тренер Маурицио Сарри.

- Было бы здорово, если бы мы лучше играли как команда, а не только за счет таланта отдельных футболистов, потому что мы пытались что-то сделать и в матче с "Манчестер Сити", да, но это были действия отдельных игроков. Были те, кто пытался взять на себя ответственность, они хотели переломить ситуацию в одиночку, но мы сейчас прививаем философию командной игры, и реагировать тоже необходимо коллективно, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Недостаточно, чтобы один футболист добирался до мяча и старался обойти двух игроков противника. Так не побеждают с нашим игровым стилем. Надо проникнуться идеей совместной работы, совместного прессинга и командной реакции. Учитывая наш игровой стиль, мы можем победить только так.

Это та философия, которую пытает привить тренер. Контролировать игру, все время навязывать свой футбол, быть лучше, чем противник. Это амбициозный подход, особенно когда ты играешь в таком чемпионате, как АПЛ, где есть две-три команды, которые играют вместе на два-три года дольше. Я знаю, что это амбициозно, но амбиция – важная вещь. Необходимо верить в то, что ты делаешь, стараться упорно работать. Может, придется что-то скорректировать и подогнать, чтобы остаться конкурентоспособными, но всегда нужно держать в голове, чего ты хочешь добиться. Тренер не устает повторять, что у нас сейчас сложный период, но вера, что мы сможем добиться желаемого, очень сильна, и мы стараемся двигаться в этом направлении.

"Челси" занимает шестое место в чемпионате Англии - 50 очков в 26 играх.

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