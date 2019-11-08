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Джака пропустит матч с «Лестером»

8 ноября 2019, 21:27
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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что полузащитник Гранит Джака пропустит матч 12-го тура чемпионата Англии против «Лестера». Ранее Джака был лишен капитанской повязки за инцидент с болельщиками команды во время встречи 10-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:2).

— Я спрашивал у него о том, как он себя чувствует, — приводит слова тренера The Telegraph. — Он много работает и тренируется, но пока этого недостаточно для того, чтобы играть. Подождем. После всех этих событий я решил, что лучше ему не быть капитаном.

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