27-летний полузащитник Гранит Джака стал новым капитаном «Арсенала». Такое решение принял главный тренер «канониров» Унаи Эмери, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что Эмери обсудил этот вопрос с лидерами «Арсенала» перед тем, как объявить о своем решение перед началом сегодняшней утренней тренировки.

Роль вице-капитана будет исполнять или Александр Ляказетт, или Пьер-Эмерик Обамеянг.

Предыдущим капитаном «канониров» был защитник Лоран Косьельни, который этим летом ушел в «Бордо».

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