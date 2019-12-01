Двухлетняя дочь игрока «Стоука» умерла от инфекции

Трагедия произошла в семье нападающего «Стоук Сити» Беника Афобе. У 26-летнего игрока умерла двухлетняя дочь Амора. У девочки внезапно развилась тяжелая инфекция.

«К сожалению, у нее возникли серьезные осложнения, и несмотря на то, что врачи сделали все возможное, Амора мирно покинула нас в окружении любящей семьи.

Вся семья абсолютно опустошена, ее сердца разбиты, и мы хотели бы попросить уважать их право на личную жизнь в невероятно трудное время", — говортся в сообщении клуба.