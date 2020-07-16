Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Арсенала» в 36-м туре чемпионата Англии (1:2) отметил, что соперник наказал его команду за ошибки.

— Дважды, массовое отсутствие концентрации случилось у команды, когда открыли быстро счет, — цитирует BBC Клоппа. — Особенно в первой половине до гола, мы были просто великолепны, но эти два момента убили игру для нас.

Не уверен, что никогда не было таких ошибок, у нас были неаккуратные моменты, один, два, возможно, три раза, но сегодня вечером мы были наказаны за это. Мы должны учиться на этом. Это была хорошая игра. «Арсенал» получил два момента, не уверен, что они заслужили их, но они были и соперник использовали их.