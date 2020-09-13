Дубль Варди помог «Лестеру» обыграть «Вест Бромвич»

«Лестер» в матче первого тура чемпионата Англии обыграл «Вест Бромвич» со счетом 3:0.

Дубль с пенальти на счету Джейми Варди, еще один гол забил Тимоти Кастань, который летом перешел из «Аталанты».

В следующем туре «Лестер» 20 сентября сыграет с «Бернли», «Вест Бромвич» днем ранее встретится с «Эвертоном».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

1-й тур

«Вест Бромвич Альбион» — «Лестер» — 0:3 (0:0)

Голы: Кастань, 56 (0:1). Варди, 74 — с пенальти (0:2). Варди, 84 — с пенальти (0:3).

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Гиббс, Бартли, Аджайи, Ферлонг (Харпер, 69), О`Ши, Ливермор, Сойерс (Эдвардс, 69), Робинсон (Робсон-Кану, 60), Перейра, Диангана.

«Лестер»: Шмайхель, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Джастин, Менди, Прат (Мэддисон, 75), Тилеманс, Ндиди, Барнс, Варди, Перес (Олбрайтон, 67).

Предупреждения: Джастин, 16. Аджайи, 63.

Судья: Тэйлор (Англия).

13 сентября. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».