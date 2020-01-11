Дубль Рэшфорда помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Норвич»

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Норвич» в матче 22-го тура английской премьер-лиги — 4:0.

В составе победителей дубль оформил Маркус Рэшфорд, еще по разу забили Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд.

«МЮ» набрав 34 очка поднялся на пятое место турнирной таблицы АПЛ. «Норвич» с 14 очками занимает последнее, 20-е, место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

22-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Норвич» — 4:0 (1:0)

Голы: Рэшфорд, 27 (1:0). Рэшфорд, 52 — с пенальти (2:0). Марсьяль, 54 (3:0). Гринвуд, 76 (4:0).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Уильямс, Мата, Матич, Фред, Перейра (Гринвуд, 71), Марсьяль (Гомеш, 80), Рэшфорд (Джеймс, 59).

«Норвич»: Крул, Хэнли (Льюис, 80), Бирам, Циммерманн, Ааронс, Теттей, Вранчич (Амаду, 65), Маклин, Кантуэлл, Буэндия, Ида (Эрнандес, 65).

Судья: Тэйлор (Англия).

11 января. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».