Дом Езила взят под стражу после нападения грабителей

Лондонский дом 30-летнего полузащитника "Арсенала" Месута Езила взят под круглосуточную охрану стражами порядка, которые ходят по периметру с овчарками, сообщает The Sun.

Как сообщалось ранее, Езил и еще один футболист "Арсенала" Сеад Колашинац вынуждены находиться под постоянной охраной. Футболисты могли быть втянуты в противостояние криминальных группировок Лондона.

Несколько дней назад на автомобиль Езила напали двое неизвестных с ножами. Футболист укрылся в ближайшем ресторане и пытался вызвать помощь, а Колашинац, который также находился в машине, дал отпор нападавшим. Вчера эти люди были задержаны возле дома Езила.

Игроки "Арсенала" получили поддержку от бандитов, выходцев из Восточной Европы, которые предупреждают их о любых возможных нападениях. В ответ на это, конкурирующая группировка усилила угрозы в адрес Езила и Колашинаца. Футболисты пропустили матч 1-го тура английской премьер-лиги с "Ньюкаслом" по соображениям безопасности.