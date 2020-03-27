Документальный фильм о «Тоттенхэме» выйдет по расписанию, несмотря на коронавирус
27 марта 2020, 07:46
Работа над документальным фильмом о «Тоттенхэме» будет завершена по плану, даже если сезон не возобновится, утверждает Daily Mail. Картина, которую снимает компания Amazon, должна быть представлена в июле.
Съемки велись с начала этого сезона, однако в марте были приостановлены, а съемочная группа была отправлена на двухнедельный карантин из-за коронавируса?.
All or Nothing: Tottenham Hotspur— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) October 18, 2019
It's happening ?#PrimeVideo pic.twitter.com/1wqWYzV6r3
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