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Документальный фильм о «Тоттенхэме» выйдет по расписанию, несмотря на коронавирус

27 марта 2020, 07:46

Работа над документальным фильмом о «Тоттенхэме» будет завершена по плану, даже если сезон не возобновится, утверждает Daily Mail. Картина, которую снимает компания Amazon, должна быть представлена в июле.

Съемки велись с начала этого сезона, однако в марте были приостановлены, а съемочная группа была отправлена на двухнедельный карантин из-за коронавируса?.

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