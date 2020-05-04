Дивок Ориги: «Юрген Клопп дал мне пространство для развития»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги рассказал, что не собирается в ближайшее время покидать команду.

— Я стал гораздо лучше за последний год, — цитирует Goal.com Ориги. — Юрген Клопп дал мне пространство для развития. Я всегда прислушиваюсь к собственным инстинктам и продолжаю работать. У меня уже был разговор с руководством, мы очень довольны тем, что развиваемся совместно. Уверен, что у меня здесь будет прекрасное будущее и хочу продолжать становиться лучше здесь.

На счету 25-летнего Ориги 5 голов и 4 результативных передачи в 36 матчах за «Ливерпуль» в сезоне-2019-20. Бельгиец принадлежит «Ливерпулю» с лета 2017 года.