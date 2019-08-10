Дивок Ориги: "Ливерпуль" проявил уважение к "Норвичу"

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги после победы над "Норвичем"​ в 1-м туре чемпионата Англии (4:1) отметил, что команда с уважением подошла к сопернику.

– "Ливерпуль" проявил уважение к "Норвичу", но четыре забитых мяча в первом тайме были огромным стимулом, – цитирует BBC Ориги. – Хорошо вернуться на "Энфилд". Я рад, что смог помочь команде голом.

У "Норвича" очень хорошая команда, много талантливых игроков. Они очень смелые, стараются играть в свой футбол. В конце концов, мы добились хорошего результата, и победа со счетом 4:1 в первой игре дает нам много позитива.