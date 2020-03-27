Димитар Бербатов: «Санчо не будет думать дважды, если «МЮ» предложит ему контракт»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов выразил уверенность в том, что форвард «Боруссии Д» Джейдон Санчо перейдет к «красным дьяволам».

— Сейчас очень много разговоров о переходе Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед», — цитирует Goal.com Бербатова. — Его случай простой: он англичанин, его хочет купить «МЮ». Скорее всего, он не будет думать дважды насчет перехода, если получит предложение от «красных дьяволов». Он прекрасно дополнит команду, но мне будет любопытно последить за тем, как Сульшер будет определяться с составом. В «МЮ» уже есть Рэшфорд, Марсьяль, Дэниэл Джеймс, Мэйсон Гринвуд. Если там окажется еще и Санчо, то будет непросто распределить игровое время для них всех поровну. Если Санчо выберет другую команду, то ему нужно убедиться, что он точно будет постоянно выходить на поле. Нет смысла куда-то идти и играть не столько, сколько тебе хочется. Конечно, Джейдон — англичанин, а людям, выступающим за границей обычно хочется вернуться домой. Если речь идет об АПЛ, то нужно просто пользоваться шансом, если за тобой приходит хорошая команда.

В сезоне-2019/20 Санчо провел за «Боруссию» 35 матчей во всех турнирах, на счету англичанина 17 голов и 19 результативных передач. Ранее в СМИ появлялась информация, что «МЮ» заплатит за Санчо 130 миллионов евро.