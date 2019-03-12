Дидье Дрогба: "Моуринью недавно выиграл Лигу Европы, а теперь говорят, что он закончил с футболом"

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба не согласен с теми, кто утверждает, будто эпоха Жозе Моуринью прошла. По его мнению, португалец еще способен приносить результат.

– Жозе отличный тренер, – цитирует Omnisport Дрогба. – Он заслуживает шанса вернуться к работе. Верю, что у него будет шанс. Он увлечен своей работой. Ему не повезло в "Манчестер Юнайтед", но он остается блестящим тренером. Люди забывают, что еще недавно он выигрывал Лигу Европы с "МЮ". А теперь вдруг говорят, что Жозе закончил с футболом.