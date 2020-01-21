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Дэвид Мойес: «Фелипе Андерсон выбыл на срок около месяца, Ярмоленко пропустит 3 недели»

21 января 2020, 17:38
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о характере повреждения 26-летнего бразильского нападающего «молотобойцев» Фелипе Андерсона.

Также, Мойес рассказал о состоянии других футболистов команды, имеющих повреждения.

— У Фелипе проблемы со спиной, он выбыл на срок около месяца, — сообщил Мойес на пресс-конференции перед матчем 24-го тура чемпионата Англии против «Лестера». — Форма Майкла Антонио близка к оптимальной, но он не сыграет завтра. Андрей Ярмоленко пропустит 3 недели из-за повреждения бедренной кости.

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