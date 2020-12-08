Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал заявление агента Мино Райолы о том, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» покинет клуб.

Ранее Райола заявил: «Я могу заверить, что история Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» завершена».

«Не хочу реагировать на реакцию агента, дяди, собаки, дедушки или бабушки... они говорят то, что хотят. Для меня важен игрок. Ему нужно принимать решение о карьере. Сейчас начало декабря, Поль в Манчестере, но мы не знаем, что может случиться.

Некоторые могут сменить клуб. Я могу высказать свое мнение, если они меня спросят, но, конечно, это не совет. Это их карьера, и они сами должны делать свой выбор", — приводит слова Дешама Goal.