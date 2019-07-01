"Дерби Каунти" освободил Лэмпарда от участия в предсезонных тренировках

"Дерби Каунти" освободил главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда от участия в предсезонных тренировках в понедельник (1 июля) и во вторник (2 июля), сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении пресс-службы "Дерби" отмечается, что такой шаг сделан с целью скорее завершить переговоры Лэмпарда с "Челси" относительно его возможного ухода в лондонскую команду.

Лэмпард возглавляет "Дерби Каунти" с мая 2018-го.Под его руководством они вышли в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но уступили "Астон Вилле".

В прошедшем сезоне "Челси" занял 3-е место в чемпионате Англии. Команду возглавлял Маурицио Сарри, который 16 июня он ушел в "Ювентус".

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