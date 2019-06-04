"Дерби Каунти" хочет получить от "Челси" 4,5 миллиона евро за Лэмпарда

"Дерби Каунти" назвал сумму компенсации в случае возможного ухода главного тренера Фрэнка Лэмпарда в "Челси", сообщает The Express. Она составляет 4,5 миллиона евро. Предполагается, что англичанин заменит Маурицио Сарри, который должен возглавить "Ювентус".

В дебютный сезон Лэмпарда "Дерби Каунти" остановился в шаге от выхода в АПЛ. В финальном матче плей-офф Чемпионшипа "Астон Вилла" победила со счетом 2:1. В составе "Челси" Фрэнк трижды становился чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.

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