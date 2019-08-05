Деле Алли пропустит первые матчи "Тоттенхэма" в АПЛ

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли не сможет принять участие в первых матчах сезона. Он в очередной раз получил травму задней поверхности бедра. Это уже четвертое подобное повреждение за два года.



– Я не верю, что Деле сможет восстановиться к старту сезона, – цитирует The Guardian главного тренера команды Маурисио Покеттино.– Думаю, он повредил ту же область, что и прежде. Мы обеспокоены этим. Ему только 23 года, а он перенес уже так много похожих травм за последние годы.

Ему нужно уделить больше внимания своему организму. Это небольшая травма, надеемся, что через несколько недель он будет в строю.

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