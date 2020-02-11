Де Хеа является самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа является самым высокооплачиваемым футболистом английской премьер-лиги, информирует spotrac.com. Он зарабатывает 23 миллиона евро в год.

На втором месте идет полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне (19,7 миллиона). Замыкает тройку его одноклубник Рахим Стерлинг (18,5).

Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ:

1. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») — 23 миллиона евро

2. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») — 19,7

3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 18,5

4. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — 17,8

5. Месут Езил («Арсенал») — 16,5

6. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») — 15,3

7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 14,1

8-11. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 12,3

8-11. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — 12,3

8-11. Харри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — 12,3

8-11. Тангай Н'Домбеле («Тоттенхэм Хотспур») — 12,3

12. Александр Ляказетт («Арсенал») — 11,1

13. Роберто Фирмино («Ливерпуль») — 11

14. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 10,1

15. Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед») — 10