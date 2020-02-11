Де Хеа является самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа является самым высокооплачиваемым футболистом английской премьер-лиги, информирует spotrac.com. Он зарабатывает 23 миллиона евро в год.
На втором месте идет полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне (19,7 миллиона). Замыкает тройку его одноклубник Рахим Стерлинг (18,5).
Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ:
1. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») — 23 миллиона евро
2. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») — 19,7
3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 18,5
4. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — 17,8
5. Месут Езил («Арсенал») — 16,5
6. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») — 15,3
7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 14,1
8-11. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 12,3
8-11. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — 12,3
8-11. Харри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — 12,3
8-11. Тангай Н'Домбеле («Тоттенхэм Хотспур») — 12,3
12. Александр Ляказетт («Арсенал») — 11,1
13. Роберто Фирмино («Ливерпуль») — 11
14. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 10,1
15. Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед») — 10