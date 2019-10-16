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Де Хеа и Погба не сыграют против «Ливерпуля»

16 октября 2019, 20:23
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа и полузащитник Поль Погба не смогут принять участие в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который состоится 20 октября, сообщает Sky Sports. Голкипер сборной Испании получил травму в матче отборочного турнира Евро-2020 со Швецией.

У Погба рецидив травмы голеностопа. Из-за этого он не прибыл в состав сборной Франции на отборочные матчи Евро-2020.

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