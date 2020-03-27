Де Хеа анонимно пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом, но мэр Мадрида раскрыла его личность

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает Marca. Воспитанник «Атлетико» хотел сохранить анонимность, но глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо решила раскрыть данную информацию, чтобы привлечь внимание других возможных инвесторов.

О пожертвованиях де Хеа сообщают уже не в первый раз — ранее он также тайно перевел 200 тысяч евро медицинским службам Аликанте и Мурсии, однако его имя было предано огласке.

По состоянию на вечер в мире зафиксировано 510 108 случаев заражения. Лидером по количеству зараженных является Китай — 81,7 тысяч случаев. Число заразившихся в Италии составляет 80,5 тысяч человек, в США — 75,2 тысячи случаев.

В России зарегистрировано 840 заразившихся, умерло два человека, 38 выздоровили.

Общее количество погибших составляет около 22,9 тысячи. Примерно 120,9 тысяч человек вылечились.

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