Де Брейне рассказал, как приостановка сезона из-за коронавируса повлияла на его карьеру

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне отметил, что вынужденный простой из-за пандемии коронавируса мотивирует его продлить профессиональную карьеру.

— Сказал своей жене, что поиграю в футбол немного дольше, — цитирует Sky Sports Де Брейне. — Понял это в ходе этого карантина. Я не могу сидеть дома. Сказал ей, что продлю карьеру на два года.

Пора уже начать играть в футбол. Я скучаю по нему, мне тяжело. Но он сейчас не на первом месте, как и мы. Люди обожают футбол, но безопасность важнее.

Матчи АПЛ были официально были приостановлены до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, однако очевидно, что этот срок будет продлен. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190. По этой причине большинство соревнований в мире были отменены.