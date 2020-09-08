Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Об этом сообщает официальный Twitter организации. Футболисту уже вручили приз.

В минувшем сезоне 29-летний бельгиец провел 35 матчей за «горожан» в премьер-лиге, забил 13 мячей и сделал 21 результативную передачу.

Лучшим молодым футболистом года признан защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд. 21-летний игрок в прошлом сезоне провел 38 матчей в АПЛ и забил четыре мяча при 13 ассистах.