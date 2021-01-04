Де Брейне отклонил первое предложение «Манчестер Сити» по новому контракту

Переговоры между полузащитником Кевином де Брейне и «Манчестер Сити» о возможном продлении контракта все еще не могут выйти на завершающую стадию, сообщает в Twitter журналист бельгийского ресурса HLN.be Кристоф Террор.

Бельгийского футболиста не устроили условия нового соглашения, которые предложил ему клуб, поэтому в ближайшее время процесс переговоров будет поставлен на паузу.

Действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах, в которых отличился тремя забитыми мячами и отдал 12 голевых передач.