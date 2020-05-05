Де Брейне обсудит с «Манчестер Сити» новый контракт. Ранее игрок не исключил, что уйдет из команды

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне обсудит новый контракт с клубом, сообщает Daily Mail.

Нынешний контракт 28-летнего бельгийца действует до конца июня 2023 года, зарплата игрока составляет 280 тысяч фунтов в неделю. Сообщается, что клуб хочет повысить зарплату футболиста. Ранее Де Брейне заявил, что не исключает ухода из «Манчестер Сити» из-за дисквалификации клуба из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.

На счету Де Брейне 9 голов и 20 результативных передач в 35 матчах сезона-2019/20.