Давид Сильва вышел на 8-е место по голевым передачам за всю историю АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва отдал результативную передачу в матче чемпионата Англии с "Борнмутом" (1:0).

Этот пас стал для него 80-м в премьер-лиге, что позволило испанцу сравняться по этому показателю с Дэвидом Бекхэмом, сообщает Goal.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Райан Гиггз – 162

2. Сеск Фабрегас – 111

3. Уэйн Руни – 103

4. Фрэнк Лэмпард – 102

5. Деннис Бергкамп – 94

6. Стивен Джеррард – 92

7. Джеймс Милнер – 82

8. Давид Сильва – 80

8. Дэвид Бекхэм – 80

10. Тедди Шерингем – 76

В этом сезоне Сильва провел за "горожан" 36 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 11 голевых передач.