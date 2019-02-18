Давид Луиз: "У Сульшера прекрасно идут дела в "МЮ", потому что он отличный тренер"

Защитник "Челси" Давид Луиз перед матчем с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии высоко оценил работу главного тренера соперников Уле Гуннара Сульшера.

- Ранее они тоже был сильной командой с отличным тренером, и Жозе Моуринью старался сделать все возможное для "МЮ", но они решили сменить тренера, – цитирует бразильца официальный сайт клуба. - Теперь ими руководит Сульшер, и у него прекрасно идут дела, потому что он отличный тренер, и у него сильные игроки. Эта команда "МЮ" давно играет вместе, они понимают философию футбола и стараются получать удовольствие.

Матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед" начнется в 22.30 по московскому времени.