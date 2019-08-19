Давид Луиз: «Перешел в «Арсенал», потом что полон амбиций и люблю новые вызовы»

Защитник «Арсенала» Давид Луиз сказал, что перешел в команду Унаи Эмери, потому что хотел новых вызовов в карьере. Бразилец защищал цвета «Челси» с 2011 по 2014 и с 2016 по 2019 год.

— Я полон амбиций, поэтому я перешел, — цитирует BBC Давида Луиза. — Мне нравятся новые вызовы, новые вещи в моей жизни. Это дает мне кислород и мотивацию. Я бы мог выбрать более комфортный вариант, получать деньги и кайфовать.

Все знают, что я был счастлив в «Челси» и выиграл много трофеев. У меня был честный диалог с Лэмпардом, и у нас было разное видение сезона. Поэтому лучшим вариантом проявить уважение к клубу для меня было попробовать новый вызов.