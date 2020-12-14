Давид Луиз опроверг информацию, что поссорился с Артетой

Защитник «Арсенала» Давид Луиз опроверг слухи о конфликте с главным тренером «канониров» Микелем Артетой.

«Давид Луиз категорически опровергает эту историю насчет него и Артеты и настаивает, что у него хорошие отношения с Артетой», — гласит заявление официального представителя Луиза, которое опубликовано в The Telegraph.

Бразилец не выходит на поле с поражения 1:2 от «Вулверхэмптона», когда жестко столкнулся головами с нападающим «волков» Раулем Хименесом. Однако британские СМИ сообщили, что Луиз не возвращается на поле вовсе не из-за травмы головы.

Утверждалось, что в последние недели отношения тренера и футболиста ухудшились, и теперь они больше не разговаривают друг с другом.