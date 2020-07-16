Давид де Хеа: «Я провел за «МЮ» 400 матчей, надеюсь, смогу провести еще столько же»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа рассказал о своих ощущениях от того, что он провел за команду 400 матчей.

— Быть частью «МЮ» — особенное чувство, — приводит пресс-служба команды слова де Хеа. — Провести 400 матчей за «красных дьяволов» — невероятно. Надеюсь, что смогу сыграть еще столько же и просто наслаждаться тем, что я — в «Манчестер Юнайтед». Рад быть здесь и хочу оставаться в команде еще много лет.

Матч 35-го тура против «Саутгемптона» (2:2) стал для де Хеа 400-м в составе «Манчестер Юнайтед». Больше него за «МЮ» играл только Алекс Степни (539 матчей).