Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал ничейный результат в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (1:1).

— Мы допустили грубую ошибку и пропустили важный гол, — цитирует Sky Sports испанского голкипера. — У соперника было мало опасных моментов. Теперь надо смотреть вперед и стараться выигрывать каждый следующий матч. Мы — «Манчестер Юнайтед», поэтому должны побеждать в каждом матче. Нам следует улучшать свою игру.

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