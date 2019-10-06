Давид Де Хеа: «Это самый сложный период за все время моей игры в «МЮ»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа выразил разочарование после поражения от «Ньюкасла» (0:1) в матче чемпионата Англии. Испанец не понимает, почему команда не может победить.

— Это недопустимо, — цитирует ВВС Де Хеа. — Команда должна улучшить свою игру. Травмы не служат оправданием. Мы — «Манчестер Юнайтед». Я не уверен, но могу сказать, что это самый сложный период за все время моей игры в «МЮ». Не знаю, что случилось. Я прошу прощения у болельщиков. Мы продолжим борьбу.