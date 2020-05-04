Дармиан считает, что Рэшфорду по силам выиграть «Золотой мяч»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан поделился мнением об одноклубнике Маркусе Рэшфорде. Итальянец считает, что форвард в будущем может выиграть «Золотой мяч».

— Я до сих пор помню первую тренировку Рэшфорда с основной командой, как будто это было вчера, — цитирует Дармиана Tuttosport. — Сразу отметил, что это потрясающий футболист. Он сделал много удивительных вещей для своего возраста.

Если он продолжит работать в таком ключе, то может стать обладателем «Золотого мяча». Я в этом убежден. Он произвел на меня впечатление больше, чем любой игрок в команде. Очень молод и может прогрессировать, достигнуть уровня Мбаппе.