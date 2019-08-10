Даниэль Фарке: "Разочарован поражением, но доволен характером команды"

Главный тренер "Норвича" Даниэль Фарке после поражения от "Ливерпуля" в 1-м туре чемпионата Англии (1:4) отметил, что разочарован результатом, но доволен характером команды.

- В целом, "Норвич" разочарован тем, что проиграл, - цитирует BBC Фарке. - Мы хотели начать сезон с нескольких очков, но, конечно, я невероятно доволен характером моей команды. Во втором тайме мы создали больше моментов и нанесли больше ударов по воротам. В первой половине мы были не так уж и плохи. Мы должны придерживаться своих убеждений.

, а последние полчаса – такое нормально на старте сезона.