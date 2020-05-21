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Дани Себальос: «АПЛ планируют возобновить 20 июня»

09:27

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос назвал сроки возобновления чемпионата Англии-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса.

— Мы в «Арсенале» сдали тесты на коронавирус двое суток назад, — приводит Marca слова Себальоса. — Вся команда сдала отрицательные анализы. В Испании говорят о возобновлении сезона 12 июня, в Англии это произойдет на неделю позже — 20 июня.

Себальос проводит сезон-2019/20 в «Арсенале» на правах аренды из «Реала». На счету 23-летнего испанца 1 гол и 2 результативных передачи в 24 матчах за «канониров».

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