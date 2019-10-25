Что общего у Терминатора и «Ливерпуля»? Шварценеггер точно знает

Известный актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что в Англии ему нравится игра «Ливерпуля». Делая прогноз на игру «красных» с «Тоттенхэмом», Шварценеггер поставил на победу «Ливерпуля» со счетом 2:1.

— Мне нравится «Ливерпуль», — цитирует BBC Шварценеггера. — Им не всегда везет, но сейчас их шанс. Порой, не знаю почему они проигрывают глупые игры, но потом восстанавливаются. Когда они говорят «я вернусь», они возвращаются.

Шварценеггер процитировал свою культовую фразу «I'll be back» из фильма «Терминатор», которую впоследствии неоднократно использовал и в других фильмах.